В Чебоксарах возбудили дело после осквернения Вечного огня подростками.

По данным СК, трое подростков в возрасте 16 и 17 лет пили пиво около Вечного огня и плевали в него шелухой от семечек. Против них возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц".

"Молодое поколение должно знать, какова цена нашей Победы. Это особенно актуально на фоне существующей внешнеполитической обстановки. Мы не должны допустить надругательства над памятниками Победы", — говорится в заявлении ведомства.

Задержанные извинились за своё поведение и назвали поступок "самой большой ошибкой в жизни". В отделении их спросили даты Великой Отечественной войны, один из подростков ответил: "без понятия".