ЕС перестанет существовать к 2040 году, если не изменит тактику. Об этом в четверг, 10 апреля, пишет издание Strategic Culture.

По мнению авторов статьи, ЕС умрёт в 2040 году, если продолжит централизовать полномочия в ущерб суверенитету государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию.

Согласно прогнозу, к уничтожению союза может привести чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Россией. Этот фактор отвлекает внимание от решения внутренних проблем альянса.