Погоня за нарушителями в Англии завершилась массовым ДТП

Массовым ДТП с пострадавшими завершилась погоня за нарушителями на северо-востоке Англии. Инцидент произошел на трассе в городе Гейтсхед.

После того как водитель легкового автомобиля проигнорировал требование остановиться, за ним в погоню были направлены несколько патрульных машин. После получасового преследования полицейские прижали нарушителя к барьерному ограждению. Водитель попытался прорваться, но автомобиль перевернулся. И в него на полной скорости врезались машины стражей порядка.

Семеро правоохранителей госпитализированы. Шесть служебных авто требуют серьезного ремонта. 20-летний нарушитель и его спутница, получившие легкие травмы, задержаны.