Сотни добровольцев каждый день приходят на отборные пункты по всей России

Все свои вещи Константин Чекулаев уместил в небольшую дорожную сумку. Обмундирование и все необходимое выдадут в части. В родном Пермском крае он работал трактористом на лесоповале. А сейчас отправляется в зону специальной военной операции. Жена и трое детей сначала отпускать не хотели. Но - поддержали.

К московскому пункту отбора контрактников - традиционно очередь. Желающие принять участие в специальной военной операции приезжают со всей страны. Оформление организовано быстро и четко. Как в МФЦ - по принципу одного окна. Сначала добровольцы заполняют анкеты, затем - проверка документов, здесь же - медицинская комиссия. Оценивают не только физическое здоровье, но и психоэмоциональную устойчивость кандидатов.

"Желающих приходит достаточное количество, на СВО люди идут замотивированные не только патриотическими чувствами, но и ощущением долга перед Родиной и близкими, многие видят в этом возможность защитить свои семьи и будущее страны от внешних угроз", - рассказал Юрий Самсонов, офицер столичного пункта отбора военной службы по контракту.

Больше всего желающих - управлять БПЛА, поступить в пехотные подразделения. Кандидаты - разного возраста и профессий: водители и повара, медики и механики. Некоторые - уже с боевым опытом, многие служили в армии и имеют военную специальность.

Николаю Погодаеву 31 год, родом из Крыма. Работал слесарем-ремонтником в порту. Надеется, что его специальность будет востребована и на фронте, однако готов выполнять задачи там, где будет нужен. "Патриотизм, помощь друзьям, знакомым, потому что много товарищей там, которые сейчас воюют, которые остались, погибли на полях", - говорит он.

Здесь же работают судебные приставы - помогают решить все вопросы с задолженностями, если у кого-то есть. Банковские сотрудники на месте оформляют пластиковые карты. Все, кто подписал контракт, получат единовременные выплаты. 1 миллион 900 тысяч рублей от правительства Москвы, 400 тысяч - от государства. Помимо этого, ежемесячное довольствие не менее 200 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.

Кандидатов, прошедших отбор, направляют на передовую только после обучения и серьезной подготовки на полигонах.