В Курской области российские бойцы, несмотря на сопротивление врага, вытесняют подразделения ВСУ из двух последних населенных пунктов - Горналь и Олешня.

Наземную группировку "Север" с воздуха активно поддерживает авиация. Экипаж вертолета Ми-35М ударил по скоплению бронетехники и личному составу противника. Все ракеты ушли точно в заданный квадрат. Уничтожение целей подтвердил передовой авианаводчик.

Слаженную работу в курском приграничье показывают расчеты РСЗО "Ураган". Дрон-разведчик обнаружил войска противника, которые направлялись на помощь боевикам. Наши артиллеристы-десантники не позволили подкреплению ВСУ даже приблизится к населенному пункту, где штурмовики завершали разгром неприятеля. "Ураганы" нанесли максимальный урон вражеской технике и пехоте.