Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Пришло время для личной жизни! Полнолуние в противоположном знаке Весов обещает помочь поставить точку, принять реальность или важное решение.

Тельцы

В голове порядок, в делах ясность - вы в очень хорошей форме. Тем не менее не допускайте перегрузок - в воскресенье полнолуние, надо поберечь себя.

Близнецы

Душа просит гармонии - вам будет важно, чтобы все было красиво: вид из окна, одежда и даже завтрак. Запланируйте на выходные поход в театр или на выставку.

Раки

День подойдет для того, чтобы навести порядок дома, а заодно присмотреться к настроению своих близких. Может быть, кому-то нужна ваша поддержка, совет?

Львы

День насыщен переписками, звонками, новостями. И вы - в центре всего. Не торопитесь давать обещания накануне полнолуния, заключать договоры и сделки.

Девы

День отлично подходит для приятных покупок в разумных пределах. В воскресенье можно подвести итоги полугодия – стало ли у вас лучше с деньгами?

Весы

Полнолуние в вашем знаке все ближе и вас могут переполнять чувства и мысли. Делайте то, что возвращает вам энергию, не планируйте никаких трудных дел.

Скорпионы

Пятница у представителей этого знака пройдет под девизом: "Оставьте меня в покое, я думаю". Это нормально. Вам нужно больше тишины, чтобы понять, куда вы движетесь.

Стрельцы

В соцсетях, в дружеских компаниях и чатах вы в центре внимания. Общение сегодня будет ярким, легким, интересным. Не отказывайте себе в желании повеселиться.

Козероги

Вы вот-вот нанесете финальный штрих в каком-то проекте или решении. Все верно: надо довести это дело до конца, расставить точки. И вы успешно с этим справитесь.

Водолеи

Вам остро захочется новых горизонтов, впечатлений, знакомств. Если есть возможность уехать на выходные, сменить обстановку - даже не раздумывайте.

Рыбы

Весна поднимает сложные темы про баланс в отношениях – вам захочется справедливости и ясности. Скажите честно: почему вы отдаете больше, чем получаете?