Близкий человек раскрыл все подноготную скандала вокруг Асмус со срывом съемок

В Сети распространилась информация, будто Кристину Асмус выгнали с площадки после того, как она якобы систематически срывала съемочный график и конфликтовала с коллегами. Ее агент Мария Нисанова дала большой комментарий по этому поводу. Она подчеркнула, что Кристина во время закончила съемки, а с площадки ее провожали с цветами.

"Если так выгоняют со съемочной площадки, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми... График актрисы — моя вотчина, я за него отвечаю, и все согласованные с кинокомпанией съемочные дни состоялись", - сообщил близкий к Асмус человек.

Также агент актрисы высказалась о том, что та якобы диктовала свои условия на съемочной площадке, меняла сценарий и сцены. Она опровергла и эту информацию.

"Изменение актером сцен или сценария невозможно без согласования с представителями студии, как и указание любых должностей, не имеющих отношения к актерской деятельности. Переговоров между студией и самой Кристиной ни на одну из этих тем не велось", - заявила Нисанова Super.

Кроме того, официальный представитель Асмус уверила, что является свидетельницей дружбы Кристины с ее коллегой Матвеем Лыковым, хотя в Сети распространились слухи, будто они не ладили на съемочной площадке.

Ранее комментарий о том, что ее якобы выгнали со съемок фильма, дала сама Кристина Асмус. Она коротко заявила, что "это клевета".