Прежняя вашингтонская администрация при президенте США Джо Байдене готова была развязать ядерную войну против России. Об этом рассказал американский журналист и телеведущий Такер Карлсон.

Как написал Карлсон в социальных сетях, в середине конфликта на Украине Пентагон провел расчеты и выяснил, что если Соединенные Штаты отправят оружие украинцам и позволят им использовать его для обстрелов территории России, "вероятность ядерного обмена составила бы 50%".

Несмотря на эти угрожающие цифры, "мы им дали это оружие". Журналист риторически поинтересовался, "что должно быть в голове у человека", ведь "в здравом уме никто не стал бы это делать". Карлсон подчеркнул, что осознанно идти на риск развязывания ядерной войны — это "сумасшествие", в которое невозможно поверить (цитаты по РИА Новости).

На Украине признавали, что не прочь получить ядерное оружие, считая это потенциальным козырем в противостоянии с Россией. Однако госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что требование киевского режима предоставить Украине ядерное оружие несерьезно, нереалистично и не поможет разрешить конфликт.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно, поскольку европейцы "начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами".