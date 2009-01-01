Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминикане достигло 184

Количество погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской республике увеличилось до 184. Такие данные приводит в четверг, 10 апреля, руководитель местного центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

Трагедия произошла в заведении Jet Set в Санто-Доминго в ночь на 7 апреля. Помимо большого количества жертв сообщается о минимум 155 раненых и травмированных.

С 8 по 10 апреля в Доминикане продолжается трехдневный национальный траур по погибшим, сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами при крушении здания в Санто-Доминго, попросив также передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания выздоровления — раненым.

В России помнят трагедию в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" 2009 года. В переполненном заведении произошел пожар, жертвами которого стали 157 человек. Спустя почти 11 лет после трагедии умерла женщина, получившая неизлечимые повреждения.