Актрису Елену Кондулайнен увезли из России после инсульта

О своей болезни Елена Кондулайнен не любит распространяться, но не скрывает, что несколько лет назад перенесла инсульт. По словам актрисы, ей потребовалось полтора года и миллионы рублей, чтобы вернуться к нормальной жизни. Все заботы об артистке взяли на себя ее сыновья.

Она не скрывает, что после инсульта училась заново ходить и говорить. И ей это удалось! "Видите, как я шикарно говорю? А некоторые вообще не говорят... Я сразу как-то восстановилась. И плавала, и на Кубу летала, и летала в Тунис, и в Египет, и в Турцию. Актриса, понимаете, она не дает себе спуску", - говорила в недавнем интервью Кондулайнен.

Накануне, 9 апреля, Елена отметила 67-летие, но кто даст?! Артистка может похвастаться стройной подтянутой фигурой и аппетитными формами. Елена тщательно следит за собой и регулярно занимается спортом. Свой день рождения именинница отметила на Сейшелах. Актриса рассказала, что взяла отпуск в театре и уже неделю наслаждается теплом и солнцем.

"Климат, правда, жарковат. Днем сейчас плюс 30-32 градуса, температура воды примерно такая же. Народу здесь мало. Русских не встречала совсем. Все вокруг тихо-спокойно", - рассказала Кондулайнен "КП".

Елена живет в отеле, который расположен буквально в двух шагах от пляжа. Территория его засажена самыми разными тропическими растениями. Кондулайнен сообщила, что получила необычный подарок от администрации отеля.

"Кокосовые ягодицы, растущие на сейшельских пальмах, - природная достопримечательность этих островов", - похвасталась актриса.

67-летняя Кондулайнен наслаждается жизнью и не унывает. Она объяснила, в чем секрет ее хорошего настроения:

"У меня нет недоброжелателей, а тем более, врагов. А если и есть, то я про них не знаю. Поэтому все в жизни и получается! То, что нравится и любимо, тем и живу - разве это не счастье! Главное, чтоб зависти и завистников не было. Этого я боюсь больше всего".