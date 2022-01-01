Ранее судимых россиян промаркируют в приложениях для знакомств

Депутаты Госдумы предложили маркировать в приложениях для знакомств анкеты ранее судимых граждан. Для этого дейтинговым сервисам могут дать доступ к специальному реестру.

Авторы инициативы – депутаты от партии "Новые люди". По их мнению, наличие пометки "ранее судим" поможет другим пользователям заранее понимать, с кем они планируют вступить в переписку, и стоит ли вообще это делать.

Для реализации задумки парламентарии попросили МВД дать платформам для знакомств доступ к реестру, позволяющий проверять пользователей сразу по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе "Изнасилование" и "Угроза убийством".

Необходимость в такой пометке возникла из-за частых жалоб пользователей (в основном женщин) на то, что среди кандидатов оказываются бывшие уголовники. В 2022 году полиция выявила 158049 случаев домашнего насилия. Многие из агрессоров познакомились с девушками в приложениях для знакомств, пишет Mash.