"Нам искренне жаль": Канделаки подтвердила новость об увольнении Асмус

Накануне, 9 апреля, в Сети распространилась информация о том, что Кристину Асмус якобы со скандалом уволили со съемок нового многосерийного фильма, хотя ей дали главную роль. Причиной такого решения будто бы стало недопустимое поведение актрисы на площадке: по слухам, она опаздывала на работу, грубила коллегам и даже пыталась переписать сценарий.

Интересно, что сама Кристина Асмус оперативно отреагировала на появившуюся информацию. Она категорически опровергла ее, назвав "клеветой". Агент актрисы Мария Нисанова заявила также, что актриса выполнила свою работу в полном объеме.

Однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что скандальный эпизод имел место. Она, впрочем, не стала раскрывать детали, но дала понять, что работа с Кристиной Асмус действительно прервана раньше времени.

"Нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был не простой, но необходимый шаг", - заявила Канделаки Starhit.