Румыния обвинила Россию в необоснованной высылке дипломатов

Министерство иностранных дел Румынии объявило высылку двух своих дипломатов из России необоснованной и не соответствующей международным правовым нормам.

Как сообщает РИА Новости, официальный Бухарест обвинил российские власти в нарушении положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Вместе с тем Румыния признала, что высылка ее дипломатических сотрудников из России стала реакцией принимающей стороны на аналогичные действия Бухареста.

Ранее Москва предупреждала, что не оставит безответным решение румынских властей объявить военного атташе России и его заместителя персонами нон грата. Однако тогда конкретика относительно реакции российских властей не приводилась.

Румыния тем временем может превратиться в плацдарм Североатлантического альянса для начала войны против России. С этой целью может быть задействована база НАТО в румынской Констанце.