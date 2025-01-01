Ограничение на выдачу наличных в России заработает в сентябре

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать законодательные нормы, устанавливающие ограничения на снятие наличных денег через банкоматы. Эти поправки входят в комплекс мер по противодействию кибермошенничеству.

Как рассказал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, при снятии денег через банкомат кредитно-финансовая организация будет обязана осуществить проверку на признаки выдачи средств без добровольного согласия.

Если такие признаки обнаружатся, банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки, причем предписывается незамедлительно уведомить клиента о причинах такого шага.

Новое ограничение предусмотрено пакетом поправок в российское законодательство, призванных защитить граждан от телефонных и виртуальных мошенников. Например, россияне смогут сделать кого-то из близких своим уполномоченным лицом для подтверждения операций по переводу денег — это особенно актуально для пожилых людей, на которых часто нацеливаются мошенники.

Тем временем Банк России пролонгировал еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Обладатели валютных счетов и вкладов могут снять до 10 тысяч долларов в валюте, а оставшуюся сумму им предлагается получить в рублях.