Цыгановой стало плохо после того, что она увидела на концерте Леонтьева

Вика Цыганова в последнее время более известна своими яркими и едкими высказываниями, чем новыми песнями. Так, в новом интервью артистка танком прошлась по Валерию Леонтьеву. Певица сообщила, что ей стало плохо после того, что она увидела на его концерте. По мнению Цыгановой, певец уже не в том возрасте, чтобы так откровенно вести себя на сцене.

"Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик потом отругал и сказал: „Не ходи никуда, не ходи больше на Леонтьева!“ Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался...", - сообщила Вика Цыганова в программе "Откройте, Давид!"

Зато похвалы артистки удостоился ее старший товарищ, певец Лев Лещенко. Но и тут не обошлось без критики. Цыганова высказала мнение, что легендарную песню "День победы" она исполняет лучше его.

Ранее Вика Цыганова крайне негативно высказалась об освобождении актера Михаила Ефремова, который накануне, 9 апреля, вышел на свободу по УДО. Артистка уверена, что вердикт суда это опасная ошибка, способная привести к новым жертвам. Певица считает, что Ефремов не изменился за эти годы тюремного заключения. "Наркоман, алкоголик, убийца — таким он ушел в тюрьму, таким и вернется. Лучшее место для него — камера", — резюмировала Цыганова.