Школьники присоединились к проекту по сохранению дальневосточных черепах

Имена детенышам черепахи, которым всего пара месяцев, выбирали всем юным научным отделом. Никакой загадки нет - просто понравились. Чтобы совсем не запутаться, решено было разделить своих подопечных по огромным контейнерам. Внешне они почти одинаковые, по размеру панциря и весу тоже не отличишь - растут черепашки черепашьими темпами. За это время набрали всего полтора грамма, но и этому юные герпетологи уже очень рады.

Участники проекта "Сохраним дальневосточную черепаху" уже 6 лет помогают им зимовать. Село Иннокентьевка Нанайского района находится на территории Нижнего Амура, где паводки не редкость - холодная вода губит кладку. Раньше яйца приходилось переносить с места на место. В этот раз решили воспользоваться опытом мировых заповедников – построили для черепах дамбу.

"Сделали такую площадку первую небольшую, экспериментальную. Через год высоту насыпи увеличили. Начали огораживать. Увидели - как только черепахи появляются, появляются сразу и хищники", - рассказывает Дмитрий Кришкевич, руководитель волонтерского отряда школьников.

От хищников уберегли. Но возникла другая проблема – низкая температура. В июле на 10 градусов меньше, чем было нужно, чтобы детеныши могли окрепнуть и появиться на свет. Осенью из 16 кладок не вылупилось ни одной черепахи. Тогда школьники решили их выкопать и перенести к себе в лабораторию. Кстати, на изъятие кладок потребовалось специальное разрешение Росприроднадзора.

"В нормальных условиях они вылупляются через 50-56 дней, до 60. На тот момент, когда мы их выкапывали, некоторым кладкам уже было 110 дней, это в два раза больше, чем положено, соответственно, дольше процесс развития, они были ослаблены", - уточнил Кришкевич.

А многие еще и оказались больны опасным грибком или так называемой "холодной болезнью". Пришлось посадить рептилий на карантин. Запастись специальными лекарствами. Из 207 удалось спасти 127 черепах.

Лежат они не на солнышке, а под инфракрасной лампой. Температуру грунта и воздуха дети измеряют дважды в день. Следят за состоянием здоровья питомцев, их шириной и массой. И готовят к взрослой жизни - уже через 2 месяца их выпустят на волю.

"Сам проект нацелен на то, чтобы искать методы и способы сохранения этого вида в природных условиях. Прорабатывается эксперимент с пахучими приманками, которые будут отгонять хищников, разоряющих кладки, и решение вопроса с паводками, когда происходит затапливание гнезд и до 100 процентов кладок погибает", - рассказала Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Дальневосточная черепаха занесена в Красную книгу. Исторически этот вид здесь встречался, но массово размножаться стал не так давно. Ученые говорят, что появление этих рептилий связано с изменением климата. Теперь школьники будут дальше думать, как помочь черепахе вырастить свое потомство в суровых условиях Дальнего Востока.