Форум "Евразия - территория традиционных ценностей" открылся в Москве

Международный общественно-деловой форум под названием "Евразия - территория традиционных ценностей" открылся сегодня в Москве.

На площадке национального центра "Россия" собрались более 600 экспертов из разных стран. Это представители госструктур, бизнеса, образования и культуры. Обсуждают вопросы сотрудничества, сохранения исторической правды, а также традиционных ценностей.

Организатор мероприятия - автономная некоммерческая организация "Евразия". Форум приурочен к первой годовщине ее создания.

"Евразия" выступает за многоголосье, выступает за многополярный мир, чтобы наши голоса были слышны. Поэтому мы объединили вокруг себя учителей, врачей, блогеров, журналистов, бизнесменов, предпринимателей, многодетные семьи - всех, кого волнует будущее наших детей и будущее нашего континента", - рассказала Алена Аршинова, депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия".