Отсрочку действия пошлин США объяснили угрозой нового финансового кризиса

Вашингтон принял решение приостановить действие части новых торговых пошлин на 90 дней, опасаясь нового финансового кризиса. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The New York Times, Белый дом учел риски обвала мировых фондовых и сырьевых рынков и паники среди финансистов на фоне войны пошлин между США и другими странами.

При этом американские власти крайне не хотят, чтобы в случае финансового кризиса он ассоциировался бы именно с действиями США и их президента Дональда Трампа. Чтобы нивелировать вероятные риски, Вашингтон решился отсрочить введение пошлин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что установление повышенных таможенных пошлин на импорт из других стран поспособствует выплате внешнего долга Соединенных Штатов, который "стал таким большим фактором в этой стране".

Лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин, комментируя решение Трампа пойти на разрушение давно сложившейся и вполне выгодной для США системы мировой торговли, заявил, что у американского лидера попросту не было другого выхода с учетом состояния национальной экономики.