Собянин присвоил статус промкомплекса двух предприятиям с вековой историей

Двум предприятиям Москвы присвоен статус промышленного комплекса, сообщил сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Это завод с вековой историей "Салют" - крупнейший в стране производитель авиационных двигателей. А также концерн "Бабаевский" - одна из старейших кондитерских фабрик России, основанная в начале 19 столетия.

Сейчас там работают почти полторы тысячи человек. Предприятия получат права на налоговые льготы. А сэкономленные средства смогут пустить на модернизацию и развитие.

Как отметил мэр, в Москве находится более 50 промышленных комплексов, на которых создано почти 65 тысяч рабочих мест.