Переговоры России и США в Стамбуле начались в закрытом формате

Второй раунд консультаций делегаций России и США начался в Стамбуле в четверг, 10 апреля, как и было запланировано.

Как сообщает ТАСС, переговоры стартовали в 10 часов утра в здании генерального консульства России. Проводится встреча в закрытом формате.

Между тем осведомленный источник РИА Новости заявил, что эти консультации будут продолжаться, по всей видимости, не менее четырех часов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что очередные российско-американские контакты проводятся по линии внешнеполитических ведомств, поэтому "ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа".

Министерство иностранных дел России вслед за этим уточнило, что российскую делегацию возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, совсем недавно возглавивший дипмиссию в Соединенных Штатах. Вместе с тем место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.