Одурманенный выпускник ворвался в школу, но получил отпор от учителей ОБЖ и физкультуры

Бывший ученик в неадекватном состоянии ворвался в школу в Челябинской области. По данным СМИ, молодого человека задержали учителя физкультуры и ОБЖ, а также один из учеников.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Росгвардия доставила нападавшего в отдел полиции, где сейчас выясняются все детали происшествия.

По данным СМИ, молодой человек мог находиться под воздействием запрещенных веществ. Также сообщалось, что при себе у него был нож, однако в полиции эту информацию опровергли.

Telegram-канал SHOT утверждает, что дебошир ранее учился в этой школе. Кроме того, он занимается пауэрлифтингом и имеет множество наград.