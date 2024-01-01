Киевский режим с августа 2024 года потратил на попытку закрепиться в Курской области России более 50% западной помощи за весь 2024 год. Об этом свидетельствуют данные группировки "Север" российских Вооруженных сил.

Как подсчитало РИА Новости, украинские войска в боях на курском направлении потеряли 1,5 тысячи единиц западной военной техники примерно на 2,7 миллиарда долларов (в эту сумму не включены боеприпасы и автомобильная техника).

Еще свыше 10 миллиардов долларов киевский режим должен потратить на выплаты за военнослужащих ВСУ, погибших и раненых в Курской области.

С учетом всех расходов и потерь за время "курской авантюры" украинская армия потеряла не только десятки тысяч солдат, но и истратила свыше 27 миллиардов долларов США. При этом совокупный объем внешней финансовой помощи, полученной Украиной от стран Запада в 2024 году, составляет около 48 миллиардов долларов.

Ранее западные СМИ отмечали, что украинской армии, чтобы переломить ситуацию на фронте, необходимо нанести России в три раза больше потерь, чем Россия наносит Украине. Только при такой пропорции ВСУ могут пытаться ослабить российские Вооруженные силы быстрее, чем украинскую армию ослабят бойцы ВС России.

Однако сделать это украинским националистам не удается. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что мы "верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу". Политик подчеркнул, что уже близок час окончательного разгрома противника на Курской земле.