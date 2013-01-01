Надежда Ангарская рассказала о третьем ребенке

Надежда Ангарская дважды замужем. Известная артистка воспитывает сыновей. В первый раз она вышла замуж в 2013 году. Ее избранником стал иностранец родом из Иордании. Ради певицы он даже переехал в Россию. В 2015 году Надежда родила сына Давида. Однако в 2019 году Ангарская подала на развод. Теперь артистка радуется, что в то время догадалась подписать с избранником брачный договор, так что каждый остался при своем.

Первый муж уехал за границу. Надежда осталась в Москве воспитывать сына. Когда он подрос, артистка отправила его в спортивную секцию. Ангарская настолько погрузилась в деятельность сына, что сошлась с его тренером. А в 2023 году Надежда вышла замуж за Николая Федчука. В мае того же года она родила второго сына Даниила.

Певица наслаждается тем, что имеет: у нее двое сыновей, дом, успешная карьера, домашние животные. Однако в интервью "Хватит слухов!" певица призналась, что задумалась о рождении третьего ребенка. Надежда призналась, что мечтает о дочери, однако отметила, что если родится и в третий раз мальчик, не будет расстраиваться.

Также она сообщила интересную деталь: не так давно ее первый муж вернулся в Москву и даже вышел с ней на связь, желая увидеться с ребенком. Однако Надежда дала понять, что у нее нет желания лишний раз с ним общаться. Тогда ее нынешний супруг взял контакты с ее экс-мужем на себя. Ангарская рассказала, что теперь ее мужья поддерживают связь.