Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

В первые длинные майские выходные в Москве и Московской области ожидается теплая погода — температура может достигать 20 градусов. Об этом рассказал в четверг, 10 апреля, специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как отметил эксперт, с 1 по 4 мая температура, согласно нынешним прогнозам, будет находиться в диапазоне 15-20 градусов тепла. Однако пока сложно давать мало-мальски точные прогнозы на начало следующего месяца, подчеркнул Ильин.

При этом метеоролог рассказал, что ночные заморозки продержатся в Москве и Подмосковье приблизительно до 12 апреля, а в сам День космонавтики воздух прогреется до плюс 10-12 градусов. В первый день следующей рабочей недели, 14 апреля, ожидается плюс 15-20 градусов — предположительно, подобный температурный фон сохранится до 19-21 апреля, пишет "Вечерняя Москва".

Тем временем в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается, что столичные коммунальщики продолжают устранять последствия продолжительных снегопадов. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника, поэтому автомобилистов призывают проявить внимательность и понимание.

Метеоролог Михаил Леус заверил в своем Telegram-канале, что в последующие дни уменьшение высоты снежного покрова в столице продолжится. Этому поспособствуют небольшие осадки, временами переходящие в дожди, а также повышение температуры воздуха.