Кадры с братом Владимира Кузьмина незадолго до смерти появились в Сети

25 марта стало известно о смерти младшего брата певца Владимира Кузьмина Александра. Они вместе начинали музыкальную карьеру. Оба выступали в группе "Динамик". Саша был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером, писал песни. В 1992 году, когда команда гастролировала по США, Александр остался жить в Америке. Однако в 2010 году вернулся в Россию.

В результате Александр Кузьмин ушел тень, и Владимир стал популярнее брата. Он до сих пор дает концерты и гастролирует. А у Александра появились серьезные проблемы с алкоголем. Родственники даже в какой-то момент потеряли связь друг с другом. Интересно, что Саша не отрицал своей любви к выпивке, но алкоголиком себя не считал.

Так, в программе "Хватит слухов!" появились кадры с Александром Кузьминым, сделанные незадолго до его смерти. Облаченный в эффектную ковбойскую шляпу и солнцезащитные очки, в футболке и трусах младший брат известного артиста утверждал, пришепетывая, что есть люди, которые выпивают и побольше его.

Кстати, Владимир Кузьмин на похороны брата не явился, так как находился в гастрольном туре, однако его племянница Сюзанна, дочь Александра, сообщила, что тот выделил порядка 900 тысяч рублей на похороны родственника. А его вдова Наталья прямо заявила, что Владимир часто помогал брату деньгами, в последний раз выделив 100 тысяч рублей, с которыми тот и покинул Москву, отправившись в Сочи. Именно на юге Александр, страдающий целым букетом заболеваний, и скончался.