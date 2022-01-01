В Курске выбрали нового мэра

Исполняющим обязанности главы Курска избран заместитель прежнего мэра города Сергея Котлярова. Такое решение в четверг, 10 апреля, приняли депутаты городского законодательного собрания.

Игорь Куцак, покинувший пост мэра Курска, заявил, что "мы с Сергеем Александровичем уже договорились, что я буду помогать передавать дела". При этом "какие-то тонкие вопросы будем садиться и вместе раскладывать".

Исполняющий обязанности заместителя главы Курской области Евгений Лобов рассказал про обширный опыт Котлярова в решении городских вопросов, заверив, что политик "справится с работами хозяйственными, бытовыми, с которыми ежедневно сталкивается город", сообщает ТАСС.

Игорь Куцак, руководивший администрацией Курска с февраля 2022 года, покинул эту должность по собственному желанию — он заявил, что накопилось много семейных вопросов, требующих его деятельное и активное участие.

Как пишет "Коммерсантъ", действительной причиной отставки Куцака с должности мэра Курска стала критика со стороны нового руководителя Курской области Александра Хинштейна, хотя публично губернатор заявил, что пытался отговорить градоначальника от увольнения.