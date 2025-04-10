Трамп отменил ограничение на напор воды в душе: "Чтобы заботиться о своих прекрасных волосах"

В американских душевых увеличат напор воды. Это могла быть первоапрельская шутка, но такой указ в действительности подписал Дональд Трамп.

Ограничения на напор воды были введены сначала Бараком Обамой, а затем Джо Байденом в целях повышения эффективности использования и экономии воды. Поток воды ограничивался 9,5 литра в минуту для каждого душа.

Указ Дональда Трамп о снятии ограничений касается практически всех приборов, использующих воду, будь то туалеты или посудомоечные машины. Подписывая документ, президент США заявил, что очень любит принимать "приятный душ, чтобы заботиться о своих прекрасных волосах".

"Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока намокну. С него капает, капает, капает. Это нелепо", - заявил Трамп, слова которого приводит Reuters.

Проблема напора воды беспокоит Дональда Трампа со времен первого президентского срока. В 2019 году он жаловался, что американцам приходится смывать воду в унитазе "по 10-15 раз, а не один раз".