Расставшаяся с французом Анфиса Чехова нашла нового мужчину

Анфиса Чехова не так давно отдыхала во Франции. Говорят, популярная ведущая проводила там время с французом, с которым начала встречаться. Однако в свежем интервью Анфиса сообщила, что с французом уже рассталась, теперь у нее другой мужчина, с ним-то она и путешествовала. Однако называть имени нового избранника Чехова не стала.

Однако в программе "Хватит слухов!" сообщили, что сейчас сексапильная ведущая встречается с актером и продюсером Александром Златопольским. Якобы они даже задействованы в одном проекте. О том, чтобы выйти замуж и родить второго ребенка, Анфиса Чехова особенно не задумывается. Она наслаждается жизнью, считая, что реализовала себя и в карьере и в качестве матери.

Телеведущая сообщила, что у нее нет сильного стремления рожать, к тому же, отметила она, с сыном Соломоном ей пришлось пройти процедуру кесарева сечения. Это случилось по медицинским показаниям. Так что, считает Анфиса, если она будет ожидать второго ребенка, то ей придется перенести аналогичную операцию. При этом Чехова подчеркнула, что прибегать к ЭКО или к суррогатному материнству в гонке за вторым ребенком она точно не намерена.