Киргизия перенесла празднование Дня Победы из-за поездки президента в Россию

Торжества в честь Дня Победы в Киргизии перенесут с 9 на 8 мая из-за запланированного визита президента республики Садыра Жапарова в Москву. Об этом рассказал в четверг, 10 апреля, пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Как пояснил чиновник, Жапаров намеревается участвовать в праздничных мероприятиях по случаю 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, которые пройдут в российской столице, включая Парад Победы на Красной площади, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Жапаров издал указ о переносе торжеств в Киргизии на 8 мая. В республике, свыше 360 тысяч жителей которой воевали в годы Великой Отечественной, это государственный праздник.

Важнейшую дату — 80-летие Победы над фашистами — собираются отметить в Москве не только представители бывших союзных республик, но и политические лидеры ряда западных государств. 9 мая планируются переговоры президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, намерен приехать и глава правительства Сербии Роберт Фицо.

Ждут в России на День Победы также председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Бразилии Лулу да Силву.

При этом коллективный Запад не оставляет попыток переписать историю, чтобы принизить роль советского народа в победе во Второй мировой войне над фашистами. Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха.