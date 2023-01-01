Россия и США обменялись в Абу-Даби заключенными

США и Россия в четверг провели обмен заключенными в Абу-Даби в рамках сделки, организованной спецслужбами. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По данным издания, Москва освободила гражданку США и России Ксению Карелину. Она была приговорена в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима.

США со своей стороны освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. Он был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники.



Джон Рэтклифф присутствовал в аэропорту Абу-Даби, где состоялся обмен.