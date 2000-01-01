Ирина Безрукова заговорила после развода: "Прощение - очень важная вещь"

Ирина Безрукова дважды была замужем. В 1989 году она сочеталась браком с актером Игорем Ливановым. От него она родила сына Андрея. Однако в 2000 году актеры оформили развод. Вскоре Ирина вышла во второй раз замуж. На сей раз ее избранником стал актер Сергей Безруков. Однако в 2015 году актриса опять развелась.

С тех пор Ирина предпочитает не афишировать детали личной жизни. Однако она не скрывает, что пока не встретила такого мужчину, с которым бы пошла под венец в третий раз. В новом интервью Безрукова призналась, что ее сердце "снова свободно и готово к любви", однако встречаться абы с кем она не желает.

"Поклонники есть, но я понимаю, что ни к кому ничего не испытываю, значит, отношения невозможны. По крайней мере, на сегодняшний день так", - призналась актриса.

Недавно было Прощеное воскресенье и, сообщила Ирина, она написала всем, кого могла обидеть. По ее словам, она получила невероятное облегчение. Безрукова согласна с психологом Лууле Виилмой, которая утверждает, что прощение очень хорошо работает - после него человек себя физически лучше чувствует.

"Прощение — очень важная вещь", - заключила актриса в беседе с "Теленеделей".