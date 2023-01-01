Хуснуллин анонсировал продление семейной ипотеки

В России планируют сохранить и расширить действующие ипотечные программы. Об этом рассказал в четверг, 10 апреля, вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в федеральном правительстве строительную отрасль и вопросы ипотеки.

Как подчеркнул политик в интервью "Известиям", в 2023–2024 годах в России было запущено много новых проектов в строительстве. При этом "сильный плюс" дала ипотека, особенно льготная — она простимулировала людей вкладываться в жилую недвижимость, улучшать свои жилищные условия.

Хотя государству недешево обходятся льготные программы ипотеки, "удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам" в рамках семейной ипотеки является главной мерой поддержки в этой сфере, отметил Хуснуллин, поскольку "создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что оно будет достроено".

Наряду с этим планируется расширить ипотеку — например, на Дальнем Востоке — и увеличить темпы такого кредитования в новых российских регионах. Еще одна программа, требующая внимания, — IT-ипотека, которая "на сегодняшний день фактически приостановилась, потому что нет дополнительной поддержки для банков".

Ранее глава государства Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с введением ограничений и лимитов в адресных льготных ипотечных программах, подчеркнув, что все они продолжают работать. Он предложил продлить программу семейной ипотеки "без всяких изъятий".

Между тем в Государственной думе прозвучала инициатива ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми. Если такие поправки примут, россияне, у которых с определенной даты родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить в общей сумме до 1,8 миллиона рублей от государств. Потратить эти деньги можно будет на погашение ипотечного кредита.