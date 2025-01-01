В ряде регионов внедрят новую систему оплаты труда бюджетников

Российское правительство планирует к маю доработать параметры новой системы оплаты труда бюджетников и передать их отдельным регионам для апробации в рамках пилотного проекта. Об этом рассказала замглавы кабмина Татьяна Голикова.

Как пишет "Коммерсантъ", тестировать новый подход к оплате труда педагогических работников собираются в Удмуртии, во Владимирской и Сахалинской областях. Эксперимент по оплате труда врачей проведут в Якутии, Курганской и Липецкой областях.

В отраслевых профсоюзах, комментируя предстоящие нововведения, отмечают, что ожидают от реформы, прежде всего, выравнивания различий в оплате труда между так называемыми бедными и богатыми субъектами Российской Федерации.

Официально детали новой системы оплаты труда бюджетников пока не раскрывают. При этом президент Владимир Путин назвал дедлайн перехода на эту систему — 2027 года.

Ранее сообщалось, что пакет законопроектов по трехлетнему бюджету предусматривает планы проиндексировать зарплаты бюджетников социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы. Предполагалось, что в 2025 году зарплаты представителей указанных профессий поднимут на 13,2%, в 2026 году – на 10,2%, в 2027 году – на 8,3%.

Между тем, судя по данным Росстата, в России рекордно выросла доля семей, которым хватает денег на все нужды и потребности. Стало больше и тех, кому денег не хватает только на очень крупные и дорогие покупки — например, на автомобиль или недвижимость.