Познер отреагировал на новость о проверке Урганта на иноагентство

Накануне, 9 апреля, стало известно, что Министерство юстиции России осуществляет контрольные мероприятия на предмет выявления в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Государственной думы Николая Новичкова. Если они обнаружатся, будет рассмотрен вопрос о включении Ивана Урганта в реестр иностранных агентов.

Владимир Познер, который часто сотрудничает с Иваном Ургантом, прокомментировал эту новость. Известный журналист не стал подробно обсуждать эту информацию, но ясно дал понять, как к этому относится.

"Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… как вам сказать... как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать", - сказал Познер.

Также он отметил, что не беспокоится за судьбу их с Иваном программы "Путешествия Познера и Урганта", передает "Абзац".

В марте Иван Ургант, комментируя курсирующие слухи, подчеркивал, что у него нет никакого бизнеса в Париже и уезжать из России навсегда он не собирается. Более того, телеведущий дал понять, что находится в Москве.

Кстати, Госдума расширила основания включения лиц в реестр иноагентов. Например, так теперь будут поступать с людьми и организациями, вовлекающими других в сбор данных о военно-технической деятельности и национальной безопасности.