Киевский режим снова нарушил российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам: за минувшие 24 часа украинские националисты предприняли 11 атак на объекты российской энергетики. Об этом в четверг, 10 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, были атакованы энергообъекты в ЛНР, ДНР, Запорожской. Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

Без электричества остались несколько тысяч мирных жителей, а также промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов" и мини-котельная, поврежден газопровод низкого давления.

Ранее Минобороны России подчеркивало, что с 18 марта киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, несмотря на соответствующий мораторий. Например, 9 апреля ВСУ ударили дронами по станции "Турецкого потока" на Кубани.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что "тот перечень нарушений" киевского режима Москва передала помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио. Представители России в ООН и ОБСЕ будут демонстрировать миру "на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью".