Собянин открыл после реконструкции старейшее трамвайное депо Москвы

Илья Тихомиров пришел в профессию по стопам отца. Тот работал в трамвайном депо и приводил сына на экскурсию. Илья добирался на трамвае в школу, в институт. И теперь каждый день ездит на любимом виде транспорта, но уже в кабине водителя. Говорит, работать в современных вагонах - одно удовольствие: "Суперсовременные, удобные не только для пассажиров, но и для водителей. За всю смену практически не устаешь - комфортные условия, защита, очень безопасные вагоны, справляются с колоссальными нагрузками пассажиропотока".

Удобство новых вагонов оценили и москвичи - в прошлом году количество пассажиров столичных трамваев увеличилось на 20 процентов. Максимально комфортным и современным теперь стало и депо имени Апакова. Автором проекта его главного здания был Владимир Шухов, который сто лет назад применил самые современные решение. Но в 21 веке они безнадежно устарели. Помещение было тесным и неудобным и уже не справлялось с современным потоком транспорта.

Теперь после комплексной модернизации это светлое просторное депо, соответствующее всем современным требованиям и новым поколениям трамваев.

"У нас хорошие помещения, в которых мы можем проводить техническое обслуживание вагонов. Новый моечный комплекс позволяет проводить мойку подвижного состава в течение трех минут. после чего трамвай выходит абсолютно чистый и сухой", - отметил Андрей Маракаткин, начальник депо имени Апакова.

С работниками депо встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что в 2010 году здание могли снести и построить на его месте жилой квартал, однако это решение отменили, а депо реконструировали.

"Возрождение московского трамвая продолжается. мы на первом этапе реконструировали все трамвайные пути на 96 процентов. На 97 процентов обновили подвижной состав. На линии выходят современные вагоны. Сейчас мы приступили к следующему этапу - реконструкции всех трамвайных депо. Первая ласточка - депо Апакова, старейшее из действующих в Москве трамвайных депо сделано уже на современном уровне. И я уверен, что до 2030 года все трамвайные депо будут реконструированы", - сказал глава города.

Обновленное депо имени Апакова смогут посетить все желающие - 19 апреля в Москве состоится уже традиционный парад трамваев. Колонна из 11 ретровагонов проедет по новому маршруту от улицы Шаболовка. А здесь в депо можно будет увидеть более 20 трамваев различных эпох: от самых первых до новейших.