Полицейские изъяли у 39-летнего москвича 200 килограммов наркотиков

200 килограммов наркотиков и почти 650 литров сырья для их изготовления изъяли в Новой Москве. Сотрудники полиции задержали 39-летнего москвича, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.

Мужчина организовал целый цех на участке своей матери в СНТ "Бабенки". Там полицейские обнаружили две теплицы, в которых подозреваемый выращивал коноплю. При обыске дома было изъято специальное оборудование для производства запрещенных веществ, а также более 600 литров прекурсоров наркотиков, 3 килограмма марихуаны и 2 центнера порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон.

Возбуждено уголовное дело.