Малый театр представил мультижанровый спектакль о судьбах Ахматовой и Павловой

Ни в фойе, ни в зале нет свободных мест. Разгоряченная публика в ожидании солистов Большого на сцене Малого. Да еще в спектакле о великих Ахматовой и Павловой. Создатели балета "Две Анны" объясняют выбор места московской премьеры просто: на этой сцене сто с лишним лет назад выступали лучшие танцовщики Большого. Почему бы не повторить?

Анне Ахматовой - 20, она талантливая, известная, страстная. С ней рядом - Гумилев и Модильяни. Болезненный треугольник - в ее поэзии, музыке Франка и хореографии Посохова. Для танцовщиков - возможность перенестись во времени и пространстве.

Костюмы главных героев тоже несут глубокий смысл. Для художника Светланы Тегин Серебряный век - как родной. Тогда о любви мог рассказать даже цвет.

История Анны Павловой в спектакле похожа на увлекательный и яркий калейдоскоп. От мастер-классов и венчания до встречи с Чаплиным и Вертинским. Переплетаются не только события, но и жанры. Это уже больше, чем балет, говорит композитор Илья Демуцкий. Для него эта работа стала важным экспериментом.

"Она каждую главу кинематографично обрисовывает. Это такая дань Феллини. Будет очень много эффектов. А в результате - яркое приношение великой балерине", - говорит он.

"Две Анны" - проект смелый, амбициозный. Даже далекий от искусства человек справедливо задаст простой вопрос: как можно исполнить партию самой Анны Павловой, если она по сей день - непревзойденная балерина ? Решение приняли оригинальное.

"Павлову танцуют несколько балерин. Потому что невозможно одному человеку раскрыть и предположить, какие чувства вызывались ею у зрителя", - объясняет Феликс Михайлов, автор либретто и режиссер спектакля "Две Анны".

Судя по первой реакции, современная публика на чувства не скупится.