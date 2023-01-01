ФСБ подтвердила обмен заключенными между Россией и США

ФСБ России подтвердила обмен заключенными с США. Это произошло в аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ.

В ведомстве сообщили, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину.

В ФСБ отметили, что осужденная на 12 лет за госизмену Карелина была помилована указом президента в апреле.

Артур Петров был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники. Ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.