Мутко доложил Путину о реализации государственной жилищной политики

Владимир Путин принял в Кремле Виталия Мутко. Руководитель компании "Дом.РФ" доложил президенту о реализации государственной жилищной политики.
В центре внимания - ипотечное кредитование, привлечение новых ресурсов, разработка мастер-планов городов. В настоящее время в стадии строительства находится 119 миллионов квадратных метров жилья. За пять лет благодаря льготным программам собственное жилье смогли приобрести более трех с половиной миллионов семей.
Глава государства подчеркнул: этот вопрос - один из самых чувствительных для граждан, от решения которого напрямую зависит ситуация в стране.
Путин: Мне кажется, у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались – ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая. И в огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. Вопросов, требующих решения, всегда много, и организационных, и финансовых. Но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат.