Мутко доложил Путину о реализации государственной жилищной политики

Владимир Путин принял в Кремле Виталия Мутко. Руководитель компании "Дом.РФ" доложил президенту о реализации государственной жилищной политики.

В центре внимания - ипотечное кредитование, привлечение новых ресурсов, разработка мастер-планов городов. В настоящее время в стадии строительства находится 119 миллионов квадратных метров жилья. За пять лет благодаря льготным программам собственное жилье смогли приобрести более трех с половиной миллионов семей.

Глава государства подчеркнул: этот вопрос - один из самых чувствительных для граждан, от решения которого напрямую зависит ситуация в стране.