Шествие "Бессмертного полка" может вернуться в традиционный формат

Шествие "Бессмертного полка" после двухлетнего перерыва может вновь проходить в традиционном очном формате. Об этом сообщили на пресс-конференции в Москве.

Там уточнили: в каждом регионе решение будут принимать самостоятельно с учетом интересов общественной безопасности. И призвали уточнять информацию об очных акциях только на официальных ресурсах, в том числе на сайте движения. В то же время онлайн-акция состоится во всех субъектах. И участвовать в ней может любой желающий.

"Перенос шествия в традиционном формате на какие-либо другие даты недопустим, а вот время шествия региональные власти вместе с нашими отделениями могут определять самостоятельно, так как это удобно региону в зависимости от часового пояса", - отметила Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы.