Группа войск "Север" в ходе наступательных действий взяла под контроль населенный пункт Журавка Сумской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла еще почти полсотни попыток киевского режима ударить по территории нашей страны с применением беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем разгром украинских вооруженных формирований, вторгшихся в Курскую область, продолжается. В результате наступательных действий группировки ВС России "Север" поражены подразделения шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

До этого российская армия в зоне СВО, продолжая наступательные действия, освободила населенный пункт Катериновка в ДНР. Националистов из села выбили подразделения группировки войск "Запад". Наши бойцы продвигаются и на других направлениях. Ожесточенные бои идут в Дзержинске и Часовом Яре, где наши бойцы теснят формирования боевиков. Активную помощь штурмовым отрядам оказывает фронтовая авиация.