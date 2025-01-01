Китайские автопроизводители начали массово закрывать салоны в России

В период с января по март 2025 года 213 китайских автосалонов закрылись в России — это втрое превышает показатель предшествовавшего года. Как поясняют эксперты, произошло это из-за потери инвесторов.

Лидерами по потерям дилеров стала марка Bestune (26 закрытий), Kaiyi (20 закрытий), DFM (16 закрытий). Также отличились Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Как говорится в исследовании "Газпромбанк автолизинг", на которое ссылается ТАСС, при сохранении этой тенденции еще хотя бы на один-два квартала по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет значительно ниже 4 тысяч.

В марте глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин предупреждал, что десятки китайских марок — производителей автомобилей могут покинуть рынок России. При этом уточнялось, что речь идет про малоизвестные бренды, машины которых не собирают в России, а привозят к нам уже готовыми из Китая — спрос на такие авто невысок.

При этом сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai Motor Group проводит анализ экономической целесообразности восстановления работы на российском рынке. Не исключено, что если Москве и Сеулу удастся наладить отношения и договориться о снятии санкций, этот производитель вернется в Россию.