Тема украинского регулирования не обсуждается на российско-американских консультациях, которые проводятся в эти часы в Стамбуле. Об этом рассказал в четверг, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, это переговоры по линии российского Министерства иностранных дел и американского Госдепартамента. Они посвящены исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений.

Говоря о продолжительности переговоров, которые проводятся за закрытыми дверями, Песков подчеркнул, что каких-либо временных рамок и ограничений не установлено, сообщает РИА Новости.

Постепенное возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном устраивает далеко не всех. В Великобритании из последних сил препятствуют наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений, стараясь отвлечь внимание британцев от внутренних проблем.

Тем не менее, близость России и Соединенных Штатов даже в географическом аспекте неоспорима. Американский бизнесмен Илон Маск напомнил, что через Берингов пролив наши страны разделяет совсем малое расстояние, которое иногда можно даже преодолеть пешком — по льду.