Умер актер Владимир Алферов

Актер Владимир Алферов умер на 59-м году жизни. Артист сыграл белогвардейца в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". Кроме того, он сыграл в таких лентах как "Черные кошки", "Тайны темной комнаты" и других.

А еще Владимир Алферов руководил театром-студией "На Дворянской", а также был автором и наставником в проекте "Одесская Киноакадемия", сообщает aif.ru.

Ранее в Москве коллеги, близкие и родные простились с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Церемония проходила на сцене Российского академического молодёжного театра. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ведущий актер труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин умер 26 марта. Ему было 63 года. В театре он сыграл десятки ярких ролей в спектаклях "Горе от ума", "Алые паруса", "Король Лир", "Ромео и Джульетта". Веселкин работал на радиостанции "Маяк", снимался в кино и сериалах. Зрители помнят его по ролям в картинах "Не родись красивой", "Два гусара" и других. Ещё артист в молодости вел популярные телепередачи "До 16 и старше" и "Будильник".