Китай всегда занимал взвешенную позицию в отношении конфликта на Украине. Такое заявление сделал в четверг, 10 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал утверждение предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы втягивает КНР в конфликт на Украине. По его словам, китайские граждане якобы воюют в зоне специальной операции на стороне российской армии.

Песков напомнил, что Китай — это наш стратегический партнер, друг и товарищ, который всегда занимал весьма взвешенную позицию по Украине, "поэтому Зеленский не прав".

Не оставили без внимания высказывания Зеленского и в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь порекомендовал "соответствующим сторонам" правильно и трезво оценивать роль Китая, а также воздержаться от "безответственных заявлений", тем более что КНР является твердым сторонником мирного урегулирования кризиса, сообщает РИА Новости.

Китайские власти ранее также отвергали слухи о том, что якобы намереваются участвовать в миротворческой миссии на Украине по завершении боевых действий. Спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь подчеркивал, что это "полностью не соответствует действительности".