Нарколог сообщил о возможном срыве Ефремова: "С утра выпил — целый день свободен"

Михаил Ефремов вечером 9 апреля приехал в Москву. Больше четырех лет актер не был дома, он отбывал срок за смертельное ДТП. Напомним, что артист сел за руль пьяным, не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб на месте.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что одного ограничения свободы в вопросе излечения от алкогольной зависимости мало. Он высказал мнение, что риск нового срыва Михаила Ефремова очень велик. Специалист прогнозирует, что первое время артист будет держаться, но потом все равно начнет выпивать.

"Человек — такое существо, которое помнит, что было хорошо, алкоголь снимал тревогу отключал голову, убирал проблемы. С утра выпил — целый день свободен. Плюс творческая среда, там всегда пили и продолжат пить", - рассуждает эксперт.

Специалист уверен, что Ефремову следует пройти серьезную, полноценную работу по борьбе с алкоголизмом. В первую очередь, ему надо признать факт проблемы. Затем подключить психологическую поддержку. Посещать группы само-и взаимопомощи.

"Главное, чтобы он занимался сам, осознано, а не заставляли. Когда его закрыли на пять лет (читай — заставили), возможно, тем самым продлили жизнь человека, так как он не пил, но проблема зависимости не решена", - объяснил нарколог Woman.ru.