Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние 24 часа достигли 1375 человек. Об этом свидетельствует сводка Министерства обороны России, опубликованная в четверг, 10 апреля.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, украинская армия потеряла до 330 военных в зоне ответственности Южной группировки российских войск и до 430 военных в результате действий Центральной группировки.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" превысили 250 человек, "Восток" — 170 человек, "Днепр" — 90 человек, "Север" — 105 человек.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны за сутки сбила девять управляемых авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 200 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что "курская авантюра" обошлась киевскому режиму более чем в половину западной помощи за год — Украина истратила свыше 27 миллиардов долларов США из полученных 48 миллиардов.

Украинские националисты между тем продолжают нарушать мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры — за сутки ВСУ предприняли еще 11 подобных атак. Без электричества остались несколько тысяч мирных жителей и промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов".