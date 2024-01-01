Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что сообщения о подготовке к выборам президента Украины, которые могут пройти уже летом, не соответствуют действительности.

Ермак заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что публикации о якобы подготовке к выборам — это "полная чушь", поскольку невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия.

Как подчеркнул украинский политик, "сначала нам нужно закончить войну, только потом мы сможем голосовать".

С мая 2024 года Владимир Зеленский утратил легитимный статус президента Украины — срок его полномочий в качестве главы государства истек. Новые выборы в стране не проводят, мотивируя это действием военного положения и ссылаясь на украинскую Конституцию. Однако даже один из авторов действующего основного закона Украины Дмитрий Табачник подчеркивал, что Зеленский — "нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции".

Тем не менее, пошли слухи, что Киев начал подготовку к выборам главы государства, а конкретная дата их проведения будет зависеть, прежде всего, от уверенности офиса Зеленского в его победе. Главным его соперником называют экс-главкома украинской армией Валерия Залужного, которого отправили послом в Лондон.