Дочь тяжело переживает угасание Брюса Уиллиса

19 марта Брюс Уиллис отметил юбилей. Прославленному голливудскому актеру исполнилось 70 лет. А ведь ходили слухи, что артист вряд ли доживет до этой даты. Дело в том, что Брюс неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Поэтому артист ведет закрытый образ жизни. Он практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему с каждым днем сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно три года назад. Сейчас Уиллис практически не разговаривает.

Из-за неизлечимой болезни Брюса вся его семья объединилась. Бывшая супруга Деми Мур и нынешняя Эмма отлично ладят, их дети общаются между собой. Однако можно только представить, как им всем тяжело наблюдать угасание голливудского "крепкого орешка". И все же своими мыслями на этот счет поделилась его младшая дочь от актрисы Деми Мур Таллула.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала архивное фото с праздника, на котором запечатлена с родителями. Она призналась, что потратила драгоценное время не на то, что следует, и теперь ей остается только принять свои ошибки и в будущем их не делать.

"Я так долго цеплялась за ошибки и пробелы в своем детстве. Хотелось бы мне раньше узнать, как прекрасно бывает, когда двое родителей позволяют себе быть такими же прикольными, как мои. Мне повезло, и мне грустно, и я наполнена до предела, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим со своими детьми, когда придет время", - написала Таллула.